Neue Drehscheibe für Personal und Fachkräfte in Attnang

Vor genau 45 Jahren wagte Josef Langthaler den Schritt in die Selbständigkeit, 1995 gründete er auf 15 Quadratmetern eine klassische Zeitarbeitsfirma unter dem Namen WIPA – heute ist die WIPA-GmbH ein Multitasking-Unternehmen, das auf einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern neben Personalvermittlung auch eine Schweißwerkstatt und ein eigenes Bildungszentrum zur Facharbeiterausbildung bietet. Mehr als 300 Firmen in der Region werden von WIPA persönlich betreut.

Geschäftsführer Wolfgang Langthaler unternahm nun den nächsten Schritt und vergrößerte und modernisierte seine Firma wesentlich. Rund 300 Besucher waren der Einladung zur Eröffnung von "WIPA Neu" in Attnang-Puchheim gefolgt. Unter den Gratulanten waren zahlreiche Prominente, darunter Ex-Finanzminister Hartwig Löger oder Vöcklabrucks Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner.

Aus- und Weiterbilder

WIPA selbst ist schon lange keine gewöhnliche Zeitarbeitsfirma mehr, sondern setzt auf Personalmanagement mit Niveau, ist Aus- und Weiterbilder zugleich, und dient obendrein als "verlängerte Werkbank" für regionale Unternehmen. Genau ein Jahr lang dauerte der Um- und Zubau der Firma. WIPA-Geschäftsführer Wolfgang Langthaler: "Alleine die Verwaltungsräume sind um 600 Quadratmeter vergrößert worden. Zudem gibt es jetzt eigene Schulungsräume auf top-modernem Standard."

WKO-Bezirksobfrau NR-Abg. Angelika Winzig und Bezirksstellenleiter Josef Renner überreichten Wolfgang Langthaler stellvertretend für die Unternehmerfamilie die Goldene Jubiläumsmedaille der WKOÖ. "Alleine in den vergangenen zwei Jahrzehnten sind mehr als 25.000 Bewerbungen bei uns eingegangen und bearbeitet worden", so Langthaler. "Rund 1500 Zeitarbeiter wurden in den Betrieben übernommen. 1000 Mitarbeiter haben wir in dieser Zeit selbst ausgebildet oder für die Anforderungen des Arbeitsmarktes fitgemacht."

