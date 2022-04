Neue Doppelspitze in den Salzwelten

Die Salzwelten haben mit Helga Pucher und Barbara Winkelbauer ein neues Führungsduo. Die beiden Frauen lösen Kurt Reiter ab, der nach 17 Jahren das Unternehmen verließ.

Die Salzwelten GmbH ist zu 100 Prozent Tochtergesellschaft der Salinen Austria AG. Sie ist für den Betrieb sowie Vermarktung der Schaubergwerke in Salzburg, Hallstatt und Altaussee zuständig. Dazu kommen Salzwelten-Shops an den Standorten, ein Shop in Bad Ischl, ein Onlineshop sowie die Standseilbahn in Hallstatt. Mit knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Sommersaison erwirtschaftete die Salzwelten GmbH vor Corona einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro.

Helga Pucher, bisher Marketingleiterin, will die Schaubergwerke und Shops zu Ganztagsdestinationen entwickeln und neue Zielgruppen erschließen. Zudem sollen weitere Geschäftsfelder sondiert und erschlossen werden.

Barbara Winkelbauer wird sich – neben ihren Aufgaben als Finanzchefin der Salinen Austria AG – weiterhin um die Finanzen der Salzwelten kümmern, aber auch operativ tatkräftig mitwirken. Als Marketingleiterin der Salzwelten rückt Puchers bisherige Stellvertreterin Heidi Illmer nach. Philipp Schwarz übernimmt, neben seinen Aufgaben in der Standortleitung Salzkammergut, die Stabstelle HR. Harald Pernkopf zeichnet für die neu geschaffene Stabstelle PR und Unternehmenskommunikation verantwortlich.