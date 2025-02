Eine neue Botschafterin für das Innere Salzkammergut

Wer die Salzkammergut-Trophy aufmerksam verfolgt, kennt ihren Namen: Irina Fettinger sicherte sich im vergangenen Jahr als Lokalmatadorin in überlegener Manier den Sieg auf der B-Strecke. Nun ist die Multisportlerin aus Bad Goisern neue Markenbotschafterin für den Tourismusverband Inneres Salzkammergut – wenig überraschend in der Sparte Mountainbike. Ende August will Fettinger bereits international die Werbetrommeln für die Region rühren – mit einer Teilnahme an den UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften im Schweizer Wallis.

"Das Innere Salzkammergut ist meine Heimat und bietet für Sportler einfach alles. Ich freue mich riesig, gemeinsam mit der Ferienregion Dachstein-Salzkammergut spannende Projekte zu starten", sagt Fettinger.

