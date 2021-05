Neue Billa-Filiale in St. Georgen

ST. GEORGEN IM ATTERGAU. Nach fünf Monaten Bauzeit eröffnete der Handelskonzern Billa am Dienstag eine Filiale in St. Georgen. Es handelt sich um die 19. Billa-Filiale im Bezirk Vöcklabruck. Sie verfügt über mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und 65 Parkplätze. 19 Mitarbeiterinnen stehen für die Kunden bereit. Angeboten wird auch die Möglichkeit, vorab online zu bestellen (Click & Collect).

Neben seinem klassischen Sortiment setzt Billa auch in St. Georgen auf regionale Produkte. "Es gibt bei uns beispielsweise Heidelbeersecco der Familie Lohninger aus Seewalchen, Schokolade von Frucht & Sinne aus Frankenmarkt sowie bierige Spezialitäten aus der Bierschmiede in Steinbach am Attersee", sagt Felix Grabner, Billa-Marktmanager in St. Georgen.