Neue Attraktionen im Bad

Für die Besucher des Freibades Apumare am Spitzberg in Attnang-Puchheim gibt es zwei neue Attraktionen: Im Wasser hat die Stadtgemeinde ein Kletternetz errichtet, auf dem so richtig getobt werden kann. Auch das großzügige Spielareal wurde um ein weiteres Bewegungsgerät ergänzt. Ein riesiges Holzkonstrukt mit Netzen und Seilen lädt zum Klettern, Balancieren und Geschicklichkeittesten ein.

Im Eintrittsbereich wurde außerdem eine LED-Infotafel montiert. Sie informiert auch Passanten darüber, welche Temperaturen aktuell in den einzelnen Becken herrschen. (Bei Schönwetter ist das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.)