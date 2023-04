Seit 20 Jahren zieht das vielleicht kleinste Motorradmuseum Österreichs in Ohlsdorf interessiertes Publikum an. Zum Jubiläum machte Museumschef Hartwig Kamarad einen für Motorsportliebhaber besonderen Fang und holte die Zündapp-100-Kubikzentimeter-Trial-Werksmaschine der belgischen Motorsportlegende Jacky Ickx in seine Räumlichkeiten.