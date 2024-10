Der Tourismusverband Attersee-Attergau bietet eine neue Attraktion an: ein Weitwanderweg rund um den Attersee in drei Etappen. Touristen können dazu ein Paket mit vier Nächtigungen buchen – inklusive Wanderruftaxi und Wanderkarte ab 550 Euro pro Person.

Die Touristiker reagieren mit dem neuen Angebot auch auf die Rückkehr des Themas Wandern und die Tatsache, dass auch junge Menschen immer öfter die Wanderstiefel schnüren.

Der Weitwanderweg Attersee-Attergau dürfte auch für Einheimische interessant sein. Wer das Paket mit den Übernachtungen nicht braucht, kann sich dennoch die Wanderkarte bei den Tourismusbüros holen.

Die Tour verknüpft bestehende Wanderwege und beginnt offiziell in Seewalchen (man kann natürlich an jedem beliebigen Punkt einsteigen), von wo die erste Etappe über den Buchberg und den Kronberg nach Nußdorf führt. Die zweite Etappe führt durch den einzigen Edelkastanienwald nördlich der Alpen bis nach Unterach. Bei der dritten Etappe über die Eisenauer Alm nach Weyregg wird mit mehr als 1000 Metern der höchste Punkt des Weitwanderwegs erreicht. Hier endet die offizielle Tour, der Attersee wird also nicht vollständig umrundet. Niemand wird aber daran gehindert, es trotzdem zu tun.

