Neu: Selbstbedienung bei Familie Grausgruber

Das Landwirtepaar Christine und Klaus Grausgruber in Schlatt setzt seit Jahren erfolgreich auf Selbstvermarktung. Das Angebot reicht von Lammspezialitäten über Fruchtsirupe und Spirituosen bis hin zu handgemachten Seifen.

Viele Konsumenten im Salzkammergut kennen die Familie und ihre Produkte von den Bauernmärkten in Regau und Ohlsdorf. Doch die Direktvermarkter verkaufen ihre Spezialitäten seit Jahren am Donnerstag (17 bis 19 Uhr) und am Freitag (8.30 Uhr bis 10 Uhr) auch ab Hof. Und jetzt eröffnete Familie Grausgruber auch einen Selbstbedienungsladen. Er ist täglich von 7 bis 21 Uhr zugänglich. Die Kunden werden nur gebeten, ihren Kauf in eine Liste einzutragen, Geldscheine in eine Box zu werfen und sich das Wechselgeld (Münzen) herauszunehmen.

"Damit kommen wir dem Wunsch vieler Kunden entgegen, die zu unseren Öffnungszeiten nicht kommen können", sagt Christine Grausgruber.

Infos auf diegrausgrubers.at