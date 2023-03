Sie war die erste Frau in Österreich, die es zur Dekanin brachte. Marianne Meinhart (1920 - 1994) wurde 1972 zur Chefin der Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät in der Johannes Kepler Universität in Linz gewählt. Fünf Jahre später wurde sie Vorständin des Instituts für römisches Recht.