Neu: Führungstrio für die Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft

Die Führung der Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft wurde neu aufgestellt: Bereits im September holte sich Geschäftsführer Günter Neumann Christoph Döderlein an seine Seite. Jetzt kam dazu noch Manfred Schmalzer als kaufmännischer Geschäftsführer. Neumann bleibt als der Sprecher des Trios das Gesicht nach außen.

Der Verkehr ist der größte Firmenbereich der Gmundner Konzernmutter Stern-Gruppe und schrieb in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte: Das Unternehmen hat erfolgreich in neue Geschäftsfelder expandiert, die Fahrgastzahlen steigen kontinuierlich an und es gibt zahlreiche, vielversprechende Pläne

Mit vier Regionalbahnlinien (Traunseetram, Vorchdorferbahn, Atterseebahn und Linzer Lokalbahn) und zahlreichen Buslinien zählt Stern & Hafferl Verkehr zu Österreichs größten privaten Verkehrsunternehmen. Pro Jahr transportiert der Betrieb 4,7 Millionen Passagiere und 3,5 Millionen Tonnen Güter.

