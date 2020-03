Neu: Freiheitliche fordern mehr Kinderbetreuung

Diese Position hat sich nun komplett geändert. Fraktionsobmann Klaus Wallerstorfer fordert einen Ganzjahreskindergarten, um Eltern auch in den Sommermonaten zu entlasten. Derzeit gibt es in Bad Ischl einen eingeschränkten Sommerkindergarten. "Der ist gut frequentiert, deckt den Bedarf aber nur teilweise ab", so Wallerstorfer und fordert auch für Juli und August das volle Betreuungsangebot. "Das Personal und die Infrastruktur sind ohnehin vorhanden, der Mehraufwand hielte sich also in Grenzen", so der Freiheitliche. Wallerstorfer räumt ein, dass höherer Personalaufwand und in der Folge höhere Kosten entstehen würden. "Aber das muss es uns wert sein."

Über den Richtungswechsel sei in der Fraktion intensiv diskutiert worden, aber er sei zeitgemäß. "Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass in vielen Familien beide Elternteile gezwungen sind, Geld zu verdienen", erklärt Wallerstorfer. (ebra)