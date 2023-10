Neu: Eine Bläserklasse nur für Erwachsene

Anfang September war es soweit: die als Gemeinschaftsprojekt der fünf Musikkapellen Lindach, Roitham am Traunfall, Stadtkapelle Laakirchen, Marktmusik Vorchdorf und Siebenbürger Vorchdorf initiierte Erwachsenen-Bläserklasse startete in das erste Unterrichtsjahr.

Mehr als 40 Teilnehmer werden seither in der Landesmusikschule unterrichtet und treffen sich zusätzlich einmal wöchentlich zum gemeinsamen Musizieren.

„Seit vielen Jahren bzw. schon Jahrzehnten ist es mein Wunsch ein Instrument zu erlernen. Das ich das jetzt in einer Runde mit lauter Gleichgesinnten endlich umsetzen darf, macht mich unglaublich glücklich.“ freut sich ein Teilnehmer nach der ersten Gemeinschaftsprobe mit deren musikalischen Leiter Florian Schatzl.

„Der Gedanke war, auch Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten ein Instrument zu erlernen. Und am besten und am motivierensten ist das natürlich in der Gruppe. Der Großteil der Teilnehmer ist älter als 40 und zum Teil auch bereits in der Pension.“ so Markus Resch, der das Projekt mit seinen Obmann-Kollegen aus den Nachbargemeinden zum Laufen gebracht hat. „Geplant ist die Bläserklasse vorerst für zwei Jahre. Danach werden die Teilnehmer in die jeweiligen Musikvereine integriert, und wer weiß: Vielleicht startet dann ja ein weiteres Mal das Projekt Bläserklasse für Erwachsene.“



