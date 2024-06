Neu: Digitale Zeitreisen am Attersee

Wie muss man sich die prähistorischen Pfahlbauten am Attersee vorstellen? Wo gab es am Ufer später römische Siedlungen und was ist von ihnen geblieben? Wie vertrieb sich Gustav Klimt die Zeit am See? Der Attersee ist ein geschichtsträchtiges Stück Österreich. Und diese Geschichten werden nun multimedial vermittelt. Möglich macht es AtterCultureTravel – ein Online-Tool, das der Tourismusverband Attersee-Attergau am Montag präsentierte.