Neos-Kritik: Straßensperre war rufschädigend

Wiatschka spricht von einem inakzeptablen Alleingang des VP-Mobilitätsgemeinderates Reinhold Kassmannhuber. Der nicht abgesprochene Vorstoß habe Touristen abgeschreckt und für eine negative PR im Vorfeld gesorgt. Auch die lokale Wirtschaft sowie die Anrainer seien völlig außen vor gelassen worden. "Solche Projekte brauchen eine breite Einbindung der lokalen Wirtschaft sowie der Anwohner", betont Wiatschka. Anstatt Gästen parkten nur die Lieferwagen der Aussteller entlang der Esplanade, beschreibt der Neos-Stadtrat.

Er kritisiert zudem das Fehlen einer umfassenden Besucherstrom-Analyse in Form einer leicht durchführbaren Gästebefragung. "Wir werden diese zukünftig bei allen Großveranstaltungen einfordern", so Wiatschka. Er bemängelt zudem, dass im Vorfeld die Kosten nicht erhoben worden seien, die durch die Sperre verursacht werden. "Auch eine Kosten-Nutzen-Analyse fehlt gänzlich", so der Neos-Stadtrat.