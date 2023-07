Neos fordern "Rail & Drive" für Vöcklabruck

Die Vöcklastadt wurde beim Carsharing-Modell "Rail & Drive" nicht berücksichtigt. Das stößt auf Kritik der Neos, die eine Ausweitung des Angebotes fordern.

Die ÖBB bieten an 38 Standorten in Österreich insgesamt 400 Mietwagen an – für die Bahnkunden eine flexible und umweltfreundliche Mobilitätslösung. In Oberösterreich gibt es vier Standorte. "Vöcklabruck wurde wieder einmal außen vor gelassen, obwohl es ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Pendler, Bezirkshauptstadt und Tor zur Tourismusregion Salzkammergut ist", fordert Neos-NAbg. Katharina Werner, dass das "Rail & Drive"-Angebot auf Vöcklabruck ausgeweitet gehört. Sie hat daher noch vor der Sommerpause im Nationalrat einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Auch der Vöcklabrucker Neos-Gemeinderat Gerald Heinke findet, dass eine Carsharing-Option im Sinne des Klimaschutzes und einer nachhaltigen Mobilität wichtig sei. Carsharing ergänze den öffentlichen Verkehr mit einer klima- und budgetfreundlichen Alternative für die letzte Meile.

