Neo-Neukirchner Fendrich: Freude über Promi-Zuzug

Rainhard Fendrich, Wiener Liedermacher und berühmter Komponist ("I am from Austria"), hat sich in der Gemeinde Altmünster – genauer gesagt im Ortsteil Neukirchen – ein Haus mit Blick auf den Traunstein gekauft. Die Salzkammergut-Nachrichten haben nachgefragt, was die Altmünsterer und Neukirchner von diesem Zuzug halten.

"Natürlich kenne ich den Rainhard Fendrich", sagt Franz Z. "Wir sind stolz darauf, dass Rainhard in unsere Gemeinde ziehen möchte." Fritz K., den die Salzkammergut-Nachrichten in Gschwandt treffen, ergänzt: "Ich freue mich unglaublich darüber, dass der Rainhard Fendrich sich bei uns ansiedeln will."

"Ich finde es so cool"

"Seit meiner Kindheit begleitet mich Fendrichs Musik. Wir sollten ihn als neuen Altmünsterer Bürger allerdings nicht belästigen", sagt Julia S. (17) aus Neukirchen: "Ich habe erst kürzlich davon erfahren, dass er ein Haus bei uns gekauft hat, und ich finde es so cool."

"Ich glaube, dass es für Neukirchen eine große Auszeichnung ist", sagt ein 49-jähriger Einheimischer. "Rainhard Fendrich ist ein großartiger Austropopper." "Ich bin mir sicher, dass man mit dem Rainhard sicher einmal ein Viertel Weiß trinken kann", sagt Erhard L. aus dem Aurachtal. "Er ist ganz ein g’schmoer Kampel."

Mancher Einheimischer in Neukirchen wundert sich, dass Fendrich hier ein Domizil erworben hat: "Ich kann mir noch immer nicht vorstellen, dass sich der Rainhard Fendrich, der in Mallorca und sonst noch wo Villen und Häuser besitzt, sich gerade bei uns ein Haus gekauft hat."

In Neukirchen ist der neue Gemeindebürger jedenfalls das Thema Nummer eins. Beim anstehenden Faschingsfest wird ein Fendrich-Imitator auf der Bühne stehen. Plakate, die diesen Auftritt bewerben, hängen bereits seit mehreren Tagen aus.

Falls Fendrich zum Sporteln nach Neukirchen kommen möchte, hat sein Haus die perfekte Lage. Fast vor seiner Haustür liegt die Langlaufloipe. Dort sind prominente Gäste nicht fremd. Hermann Maier, der wenige Kilometer entfernt am Attersee wohnte, kam des Öfteren zum Langlaufen nach Neukirchen.

