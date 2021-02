"Quartier 16 – Wohnung, Begleitung, Orientierung für Frauen": Der neue Name des Hauses in der Salzburger Straße 16 neben dem Mutterhaus der Franziskanerinnen ist Programm: Ab Herbst finden dort Frauen in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung. Gestern wurde mit dem Umbau begonnen, der auch aus Sponsorengeldern finanziert wird.