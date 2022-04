Neben dem Friedhof soll wieder neues Leben sprießen

Mit einem ungewöhnlichen, aber nicht minder großzügigen Angebot trat der Vöcklabrucker "Haus der Bestattung"-Inhaber Wolfgang Ploberger an seine Heimatgemeinde heran: Für jeden Todesfall, der künftig von seinem Unternehmen abgewickelt wird, will er einen Baum spenden. Bei Umweltreferent Peter Kraushaar stieß Ploberger auf offene Türen und Ohren. Auf seine Anregung hin wird in der Friedhofstraße eine Baumreihe entstehen.

Dank des guten Willens aller Beteiligten und eines Grundstücktausches mit der Firma Katterl können demnächst Bauhof und Stadtgärtnerei anrücken, um die Bäume zu pflanzen. Ausgesucht wurden angesichts der Klimakrise Ebereschen und "Schnurbäume", die auf die hiesigen Bodenverhältnisse abgestimmt sind und Hitze sowie Trockenheit gut vertragen.

Bürgermeister Peter Schobesberger spricht von einem weiteren Schritt, um die Stadt lebenswerter zu machen: "Besitzer geeigneter Flächen dürfen sich jederzeit bei mir melden, wenn wir weitere Bäume pflanzen können."