Navi brachte Autofahrer in eine Notsituation

Der ortsunkundige Fahrer war Samstagnacht mit seinem Fahrzeug in Bad Goisern unterwegs gewesen. Dabei dürfte er sich wohl zu sehr auf die Wegbeschreibung seines Navigationssystems verlassen haben, denn die Fahrt endete keineswegs am gewünschten Zielort. Stattdessen wurde der Mann in ein Waldstück in der Ortschaft Unterjoch gelotst.