Naturschutzbund setzt zahlreiche Aktionen für die Artenvielfalt

Wiederansiedlung von Steinkrebsen in der Vöckla

Um die Naturvielfalt in den Regionen Österreichs zu fördern und nachhaltige Artenschutzprojekte zu unterstützen, hat der Naturschutzbund heuer gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz den Grand Prix der Biodiversität ausgerufen. Für das herausragende Engagement wurden die Initiatoren der rund 70 nachhaltigen Projekte mit einem Preisgeld von je 5000 Euro aus dem Biodiversitätsfonds prämiert. Im Bezirk Vöcklabruck wurde unter anderem ein Projekt zur Wiederansiedlung von Steinkrebsen umgesetzt.

Ob durch die Krebspest oder die Zerschneidung von Lebensräumen durch die Verbauung von Flüssen – der Steinkrebs ist durch viele Faktoren stark gefährdet. Pia Teufl und Samuel Auer haben im Rahmen des Grand Prix der Biodiversität Steinkrebse einer gesunden Spenderpopulation entnommen und in einem unberührten Flussabschnitt der Vöckla eingesetzt. Der potentielle Lebensraum bietet beste Voraussetzungen für eine Wiederansiedelung. Sowohl Eingewöhnung als auch Reproduktion werden regelmäßig überprüft.

Zwei weitere Projekte laufen im Bezirk Vöcklabruck: eines unter dem Motto "Nachtinsektenhecken checken", initiiert vom Verein Naturpark Attersee-Traunsee in Steinbach, ein weiteres trägt den Titel "Blühende Wiese und Wildsträucherhecke Au" unter der Ägide von Josef Holzinger, dem "Wirt in der Au" in Manning.

Infos: naturschutzbund.at/grand-prix-der-biodiversitaet.html

