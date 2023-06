Naturparkschüler greifen Vögeln unter die Flügel

Nicht nur Züge, sondern auch Zugvögel können mitunter zu spät ankommen. Bei Letzteren wirkt sich das aufgrund bereits belegter Nistplätze lebensbedrohlich aus. Um diesen spätankommenden Zugvögeln, darunter Grauschnäpper, zu helfen, haben sich die Schüler des Pädagogischen Zentrums (PZ) Mondsee mit dem Naturpark Bauernland Irrsee Mondsee Attersee ein Projekt überlegt: Die Kinder bastelten und bemalten 25 Halbhöhlen-Nistkästen, die kürzlich in der Naturpark-Gemeinde Mondsee aufgehängt wurden und fortan dem Grauschnäpper ein Zuhause bieten werden. Geleitet wurde das Projekt von Waldpädagogin und Vorstandsmitglied im Naturpark Bauernland, Elisabeth Schlemper, die sich mit den Kindern in die Thematik einarbeitete.

Die Bausätze für die Nistkästen wurden von der Lebenshilfe in Regau gefertigt, von den PZ-Mondsee-Schülern zusammengebaut, bemalt und an geeigneten Bäumen in der Gemeinde angebracht. So schmücken die bunten Vogelvillen nun etliche Bäume an der Seepromenade, auf der Schulwiese und beim Pfarrhof Mondsee.

