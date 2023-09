Naturpark Bauernland feiert Jubiläum mit umfangreicher Veranstaltungsreihe

Zwei Jahre sind seit der Gründung des Naturparks Bauernland Irrsee Mondsee Attersee mit Sitz in Mondsee vergangen. In dieser Zeit hat sich der Verein darum bemüht, der aktiven bäuerlichen Bewirtschaftung in der Region wieder mehr Wertschätzung zu verleihen. Obfrau ist mit Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger eine Persönlichkeit, die in Innerschwand selbst eine Landwirtschaft führt.