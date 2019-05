Naturpark Attersee-Traunsee lockt in Steinbach ins Reich der Zwetschken

In der Region Attersee-Traunsee spielt der Zwetschkenbaum als Kulturpflanze seit vielen Generationen eine große Rolle. Aber was heißt "seit Generationen"? Schon die Bewohner der Pfahlbauten spuckten Kriecherlkerne aus.

Kein Wunder, dass auch die Verantwortlichen des Naturparks Attersee-Traunsee der Zwetschke ihre besondere Aufmerksamkeit schenken. In den vergangenen Jahren machten sie eine umfassende Bestandsaufnahme in den alten Obstgärten der Region und unterstützten Gartenbesitzer beim Pflanzen traditioneller heimischer Zwetschkensorten.

Heimische Superfrucht

Und jetzt schufen sie in der Naturpark-Infostelle in Steinbach am Attersee auch noch eine Dauerausstellung. Besucher erfahren dort alles über die Zwetschke und artverwandte Sorten wie Bidling, Echte Krieche, Pemse, Punze, Spilling, Rotzwetschke, Ziparte und Zwispitz. Sie dringen tief in das Reich der Zwetschke ein und erfahren staunenswerte Facetten der heimischen Superfrucht. Dass ihre Vorfahren beispielsweise aus Asien nach Europa kamen und, jawohl, dass die Dörrzwetschke bereits im Weltall war.

Die Planer der Ausstellung, die als LEADER-Projekt mit finanzieller Unterstützung der EU entstand, achteten gewissenhaft auf die Barrierefreiheit. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Blindenverband und der "Lebenswelt Pinsdorf" wurde der Laufsteg ins Zwetschkenreich auf seine Nutzbarkeit durch Menschen mit Beeinträchtigung geprüft. Deshalb können Besucher mit Gehbehinderungen (Rollstuhlfahrer) sowie seh- und hörbeeinträchtigte Menschen diese Ausstellung selbstständig besuchen. Auch die Parkplätze und die Toiletten sind barrierefrei.

Die Dauerausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Gemeindezentrums (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 17 Uhr) kostenfrei zugänglich. Für Gruppenführungen können individuell Termine vereinbart werden.

Mehr Informationen auf www.zwetschkenreich.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Steinbach am Attersee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at