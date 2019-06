Naturfreunde als Paten für Bienen

Den Naturfreunden sei es ein besonderes Anliegen, sich für die Bienen, die wichtigsten Mitgestalter der Natur, einzusetzen, so Spitzbart. Derzeit bestehen zwölf Bienenvölker bei der eigenen Almhütte am Schulgelände. Jährlich werden 19 Schülerinnen und Schüler in gemischten Altersklassen in der Imkerei ausgebildet. Unterstützt wird das Projekt vom Imkerverein Altmünster unter Obmann Christian Schallmeiner.

