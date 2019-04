Narzissenkönigin sein für ein Jahr: "Ein Erlebnis, fast wie im Märchen"

BAD AUSSEE. Vor dem 60. Narzissenfest sucht das Ausseerland traditionell wieder drei Hoheiten

Narzissenkönigin Silvia Mair mit den Prinzessinnen Tina Zinhobl (links) und Cornelia Huber (rechts) Bild: APA/BARBARA GINDL

Im Gesicht ein breites Lächeln, auf dem Kopf eine Blumenkrone und immer einen Schmäh auf den Lippen: So kennt man die Narzissenhoheiten Silvia Mair aus Neuhofen im Innkreis, Tina Zinhobl aus Ohlsdorf und Cornelia Huber aus Bad Mitterndorf. Fast ein Jahr lang haben die jungen Frauen das Ausseerland-Salzkammergut vertreten.

Bevor ihre Regentschaft im Mai endet, macht sich die Region auf die Suche nach drei Nachfolgerinnen. Bis Freitag, 19. April, können sich Interessierte zwischen 18 und 30 Jahren für die Wahl zur Narzissenkönigin bewerben (siehe Infokasten unten).

Im Vorjahr schafften es mit Silvia Mair und Tina Zinhobl gleich zwei Oberösterreicherinnen auf den Thron. "Es war ein kleiner Schock", erinnert sich Königin Silvia. Kaum hatten sie und ihre Prinzessinnen die Krone aufgesetzt, wurden sie zu Interviews gebeten und von Fotografen umzingelt. Im maßgeschneiderten Ausseer-Dirndl hatten die Hoheiten beim berühmten Narzissenfest ihren ersten großen Auftritt. "Wir wurden mit dem Cabrio durch die Menschenmenge kutschiert. Meine Mama war zu Tränen gerührt, das war ein wunderschönes Erlebnis, fast wie im Märchen", sagt die Innviertlerin Silvia Mair, die eigentlich als Apothekerin tätig ist.

Tina Zinhobl unterrichtet an der Volksschule in Vorchdorf. "Den Kindern gefällt es sehr, dass ihre Lehrerin einen zweiten Beruf als Prinzessin hat", sagt sie. Für die Mädchen sei es ganz klar, dass sie später auch bei der Hoheitenwahl mitmachen möchten. Von ihrer Lehrerin können sich die Kleinen schon jetzt viele Ratschläge holen: "Nicht scheu sein und einfach man selbst bleiben", so die 29-Jährige.

Wer zusätzlich noch gerne Dirndlkleider trägt und ein Bewusstsein für Brauchtum mitbringt, hat beste Chancen, in die Fußstapfen der amtierenden Hoheiten zu treten.

60. Narzissenfest

Das von den OÖN präsentierte Narzissenfest findet heuer von 30. Mai bis 2. Juni statt. Zur 60. Auflage des größten Blumenfestes Österreichs dürfen sich die neu gewählten Hoheiten unter anderem auf ein Jubiläumsdirndl freuen. Interessierte können sich unter www.narzissenfest.at/bewerbung zur Wahl anmelden.

