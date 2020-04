Narzissenfest: Vorfreude auf 2021 im Ausseerland

Für heuer ist das Ereignis abgesagt, doch schon jetzt wird an den Vorbereitungen für 2021 gefeilt, wie Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins, verrät.

"Wir gehen davon aus, dass sich das Ganze wieder normalisieren wird und wir nächstes Jahr das Narzissenfest in gewohnter Weise abhalten können", sagt Grill. "Bei uns ist es ja so, dass wir das Grundkonzept des Festes auf Schiene haben. Heuer haben wir uns rechtzeitig entschlossen, das Fest abzusagen." Und zwar so frühzeitig, dass erst die einige Tage später veröffentlichten Regierungserlässe zur tatsächlichen Untersagung einer Veranstaltung dieser Größenordnung geführt hätten. Grill: "Wir haben aber schon relativ früh gesagt, dass wir so ein Risiko nicht eingehen wollen. Denn wir wären sonst in einen Zeitraum gekommen, wo wir angefangen hätten, Kosten zu produzieren und Verträge zu unterschreiben, wo man dann auch noch Stornokosten hätte." Gegangen sei es auch um die Korsoteilnehmer, die begonnen hätten, die Gerüste für die mit Narzissen gespickten Figuren zu produzieren. Aufgrund der Vor- und Weitsicht der Veranstalter sei es gar nicht so weit gekommen. Nun freue man sich auf 2021. (gs)