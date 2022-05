In Attnang-Puchheim mussten in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges unzählige KZ-Häftlinge schwere Arbeiten verrichten. Viele starben dabei. Ihre Namen sind bis heute unbekannt. Ab dem Frühling 1944 wurden KZ-Häftlinge aus Ebensee nach Attnang-Puchheim abkommandiert, um dort am Bau des Vorbahnhofs zu helfen. Die SS brachte die Gefangenen zunächst nach Wankham, von wo aus sie zum Bahnhof Attnang-Puchheim marschieren mussten, schildert Wolfgang Quatember vom Zeitgeschichte Museum in Ebensee.