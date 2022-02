Nagelneues Einsatzfahrzeug wurde sofort gebraucht

Nach zwei Jahren Vorbereitung bekam die Freiwillige Feuerwehr Gschwandt am Mittwochabend ein neues Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung – und schon am nächsten Vormittag musste das sich Fahrzeug erstmals bewähren. Beim Kreisverkehr der Scharnsteiner Bundesstraße B120 in Gschwandt war ein älterer Autolenker von der Fahrbahn abgekommen, touchierte einen Laternenmasten und stürzte in den Straßengraben, wo das Auto seitlich liegenblieb.

Der Unfalllenker wurde mit leichten Verletzungen ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert. Zuvor musste er jedoch aus dem Wrack befreit werden. Eine Aufgabe, die die Freiwillige Feuerwehr mithilfe ihres nagelneuen Fahrzeugs erledigte.

Das allradgetriebene und 16 Tonnen schwere Fahrzeug hat 290 PS und ist auf dem neuesten Stand der Technik. Das alte Löschfahrzeug wurde nach 30 Jahren im Dienst zum Verkauf ausgeschrieben. Das neue kostete rund 400.000 Euro. Den Großteil der Kosten übernahmen das Land und die Gemeinde, 90.000 Euro brachte die Feuerwehr aber selbst auf. "Das ist ein harter Brocken für uns, weil wegen Corona in den letzten beiden Jahren unser Feuerwehrfest ausfallen musste und dadurch fast alle Einnahmen wegfielen", sagt Kommandant Jürgen Weißmann.