Nachwuchsduo als Medaillenhamster

BAD GOISERN. Gleich zwei Höhepunkte gab es am Wochenende für das ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut.

Sigrun und Elisa in Tschagguns Bild: (Cogoli)

Bei den Österreichischen Meisterschaften der Schüler in Tschagguns (Vorarlberg) traten vier NTS-Nachwuchsathleten an. Sigrun Kleinrath und Elisa Deubler gewannen Silber bzw. Bronze im Springen, Sigrun holte zudem den Titel in der Nordischen Kombination. Im Teambewerb gewannen Sigrun und Elisa als "Team Oberösterreich" die Goldmedaille. Zweites Glanzlicht: Die großen Schneemengen machten es möglich, mitten auf dem Marktplatz von Bad Goisern eine Schanze für den Goldi-Talente-Cup zu bauen. 60 Kinder hatten ihren Spaß mit Andreas Goldberger, und das eine oder andere Sprungtalent wurde gesichtet.

