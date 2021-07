Monatelang keine Treffen mit Freunden, die Discos geschlossen. Vor allem für die junge Generation bedeutete die Corona-Pandemie auch eine Zeit sozialer Entbehrungen. Umso verständlicher, dass die Jugendlichen jetzt nachholen wollen, was ihnen so lange verwehrt gewesen war. Da liegt wohl auch das Engagement von den Veranstaltern nahe, nach einem Jahr Pause nun wieder ein großes Musikfestival in Kroatien zu organisieren, oder?

Mitnichten. Denn auch wenn die Veranstalter ein offensichtlich gutes Sicherheitskonzept walten ließen, ist eine derartige Veranstaltung in Zeiten wie diesen nicht vertretbar. Denn es liegt auf der Hand, dass die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs bei einer derart großen Ansammlung nicht zu 100 Prozent erfüllt werden kann. Und wenn 8000 junge Menschen auf engstem Raum tage- und nächtelang durchtanzen und -feiern, ist es wenig überraschend, dass trotz aller Vorsicht und Kontrolle so mancher Besucher dabei ist, der unwissentlich das Virus in sich trägt.

Eine neuerliche Absage wäre daher zwar schmerzlich, aber das einzig Richtige gewesen.