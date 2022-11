Nachtzug ersetzt ÖBB-Nachtbus

Der Nachtbus der Linie 509 (Abfahrt in Attnang-Puchheim um 23.05 Uhr) wird eingestellt. Stattdessen gibt es ein neues Zugpaar zwischen Attnang-Puchheim und Bad Ischl. Der letzte Zug fährt künftig um 23.08 Uhr in Attnang-Puchheim ab und erreicht Bad Ischl um 00.04 Uhr. In Gmunden (Ankunft um 23.23 Uhr) gibt es einen Anschluss an die Traunseetram. Der letzte Zug in die Gegenrichtung erreicht Attnang-Puchheim um 22.52 Uhr.