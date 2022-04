Nachtschwärmer betrat fremde Wohnung und schlief am Küchentisch ein

Der Nachtschwärmer dürfte am Nachhauseweg die Orientierung verloren haben, mutmaßte die Polizei am Sonntagnachmittag. Fest steht, dass der offenbar schwer Alkoholisierte in den frühen Morgenstunden die Wohnung einer ihm völlig unbekannten 34-Jährigen durch die unversperrte Haustür betrat. Er setzte sich an den Küchentisch, wo er einschlief. Als die Frau gegen 6.40 Uhr erschrocken den Mann in ihrer Küche vorfand, rief sie sofort die Polizei, da sie sich einem Einbrecher gegenüber wähnte.

22-Jähriger selbst verwirrt, weshalb er hier war

"Der 22-Jährige konnte gegenüber den Beamten nicht erklären, wie und warum er in die Wohnung gelangt ist", berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Er wurde wegen Ordnungsstörung angezeigt.