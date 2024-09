Nachtparkverbot am Attersee könnte noch heuer kommen

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: Das galt bis zum vergangenen Jahr auch für jene, die in den Morgenstunden aus ganz Oberösterreich aufgebrochen waren, um rechtzeitig am Ostufer des Attersees einzuparken. Doch immer öfter fühlten sich auch Frühaufsteher um den Tag gebracht. Denn die Parkplätze waren bereits voll, da hatte der Mond noch das Höllengebirge beleuchtet. Campingbusse beanspruchten die Flächen in Weyregg, Steinbach und Schörfling für sich – und das teils wochenlang. In dieser