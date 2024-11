Nachtparkverbot am Attersee gilt ab Sommersaison 2025

Michael Stur machte seinem Namen alle Ehre. Vehement setzte sich der Bürgermeister von Weyregg (VP) gemeinsam mit seinen Amtskollegen am Ostufer des Attersees für ein Nachtparkverbot ein. Weil Campingbusse in den vergangenen Jahren teils wochenlang an derselben Stelle standen und damit den Seezugang für die Öffentlichkeit verhinderten. An einer entsprechenden Verordnung hatte die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck bereits in den vergangenen Wochen gearbeitet.

Von Mai bis Ende September

Nun ist es fix: Ab 1. Mai 2025 dürfen auf den öffentlichen Parkplätzen entlang des Attersee-Ostufers von 23 bis 4 Uhr keine Fahrzeuge mehr abgestellt werden.

Dieses Verbot gilt allerdings nur bis zum 30. September. „Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es in der Herbst- und Wintersaison zu keinen gröberen Problemen mit Dauerparkern kommt“, sagt Richard Steinkogler von der BH Vöcklabruck. Die Tafeln, die ein Nachtparkverbot anzeigen, stehen schon länger, wurden aber zwischenzeitlich wieder verhüllt. Ab sofort sind sie gültig.

Neuer Campingplatz in Planung

„Mir wäre lieber gewesen, das Nachtparkverbot wäre schon in der abgelaufenen Sommersaison umgesetzt worden. Aber ich glaube, wir haben für Anrainer und Tagesgäste jetzt den richtigen Weg eingeschlagen.“, sagt Stur. Weyregg werde auch als Gemeinde ein Auge darauf haben, dass die Vorgaben eingehalten werden. Sowohl Steinkogler als auch Stur sagen, dass Camper am Attersee deswegen nicht unerwünscht sind. Um ihnen Raum zu geben, ist in Weyregg ein neuer Campingplatz mit bis zu 40 Stellplätzen in Planung.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger