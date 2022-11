Nachtschwärmer attackierte Kontrahenten mit Aschenbecher

Laut Polizei dürfte ein Paar vor einem Nachtlokal in der Kaiserstadt in Streit geraten sein. Der Mann, ein 31-jähriger Asylwerber aus dem Irak, soll dabei auf seine 34-jährige Freundin losgegangen sein, was ein 41-jähriger Lokalgast beobachtet hatte. Der Mann aus dem Bezirk Gmunden wollte der Frau zu Hilfe eilen und zog dadurch den Zorn des 31-Jährigen auf sich. Dieser griff zu einem Aschenbecher und schleuderte ihn gegen den Kopf seines Kontrahenten.

Der 31-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht werden musste. Der Iraker zog sich eine Schnittverletzung an der Hand zu und musste ebenfalls behandelt werden, teilte die Polizei am Montagabend mit.