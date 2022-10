Nachfrage nach Luxus-Immobilien: Attersee liegt in Österreich auf Platz vier

Nach dem Wörthersee, der Wiener Innenstadt und Kitzbühel sind Luxus-Immobilien am Attersee am gefragtesten. Zu diesem Ergebnis kommt die Immobilienwebsite FindMyHome.at. Die Plattform bewertete den Markt für Top-Liegenschaften in ganz Österreich nach mehreren Kriterien, wobei die Zahl der Anfragen durch potenzielle Investoren und der durchschnittliche Quadratmeterpreis am stärksten berücksichtigt wurden.