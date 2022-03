Nachfolger für verstorbenen Mediziner

Gregor Janezic übernimmt mit Anfang April die Ordination. Janezic ist gebürtiger Grazer, studierte dort und absolvierte eine Ausbildung in mehreren Kliniken in Deutschland. Zuletzt war der 40-Jährige sechs Jahre lang als Oberarzt in der Abteilung für Unfallchirurgie im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck tätig. Seit zwei Jahren betreibt er zusätzlich eine Wahlarztordination in Mondsee. Seine Frau ist dort Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Der Mediziner wird sich vordergründig in der Hauptordination in Vöcklabruck, aber auch an einem Tag in der Woche in Mondsee allen orthopädischen und unfallchirurgischen Anliegen und Beschwerden seiner Patienten widmen.

Janezic ist, so wie es auch sein Vorgänger war, gerichtlich beeideter Sachverständiger in seinem Fachgebiet. Ingrid Mihalic, Gattin des Verstorbenen, wird die Ordination weiterhin als Assistentin unterstützen. "Wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit den erfolgreichen Weg in Schöndorf fortsetzen können", freut sich Gregor Janezic auf die baldige Eröffnung.