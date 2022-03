Nach vorjährigem Aus im Halbfinale ist heuer die Endspielserie das Ziel

Mit einer intensiven Testspielreihe bereiten sich die Attnanger ASAK Athletics in den kommenden Wochen auf die neue Baseball-Saison vor – mit der Ansage, wieder ins Finale der Bundesliga-Playoffs vorzustoßen. 2021 waren die Athletics in der Halbfinalserie auf dem Weg zu Titel Nummer fünf gescheitert. Der spätere Meister aus Wiener Neustadt nutzte im entscheidenden fünften Spiel den berühmten "einen Moment", um die Partie zu drehen und ins Finale aufzusteigen. Groß war damals verständlicherweise auch die Enttäuschung bei den A’s, zumal sie im Viertelfinale den haushohen Titelfavoriten Traiskirchen geschlagen hatten. "Die Endspielserie ist heuer unser oberstes Ziel", sagt Athletics-Präsident Sebastian Libiseller.

Spielertrainer Andreas Lastinger hat sein Team im Winter auf volle Fitness gedrillt. Nun steht zum Abschluss der Vorbereitung die Spielpraxis im Fokus. Acht Vorbereitungsspiele, unter anderem gegen internationale Top-Teams wie Hluboka (tschechischer Erstligist) oder die Elite-Schmiede der Regensburg Legionäre, stehen bis zum Meisterschaftsstart am 16. April auf dem Programm. Weiters testen die A’s gegen den Meister der 2. Bundesliga Ost, Stockerau Cubs, und nutzt den OÖ-Cup im eigenen Stadion zur Vorbereitung. "Die heurige Vorbereitung wird uns schon früh auf hohem Niveau fordern und dadurch einen guten Saisonstart geben", so Coach Lastinger, der im Winter seinen deutschen gegen einen österreichischen Pass getauscht hat.

Der Kader der Athletics bleibt, verglichen mit der Saison 2021, großteils unverändert. Wie berichtet, gab Attnangs lebende Baseball-Legende Dave Burns mit 47 Jahren seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt. Auch Maciej Wroblewski, der aus familiären Gründen nach Polen zurückkehrte, gehört zu den Abgängen. Richard Reifmüller wechselt nach Stockerau in die 2. Liga und wird zumindest für das Testspiel am 3. April nach Attnang-Puchheim zurückkehren. Marcel Vitale wird zu Saisonbeginn noch fehlen, da er im Herbst sein Stipendium in den USA antrat, wo er neben seiner Ausbildung am College auch als Pitcher und Spieler den nächsten Schritt seiner Karriere anstrebt.