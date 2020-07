Nach Unfall in Lenzing: Polizei sucht weißen Pkw

Eine 17-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit ihrem Moped am Dienstag gegen 20:35 Uhr im Ortsgebiet von Lenzing auf der Hauptstraße Richtung Zentrum. Etwa auf Höhe des Hauses Hauptstraße 11 wurde die Jugendliche von einem weißen Pkw überholt. Da der unbekannte Lenker seitlich nur wenig Abstand hielt, musste die 17-Jährige ihr Moped ganz an den rechten Fahrbahnrand lenken, streifte den Gehsteigrand und kam zu Sturz. Anrainer kümmerten sich sofort um die 17-Jährige. Sie wurde verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Die Polizei Lenzing bittet Unfallzeugen unter 059133/4166 um Hinweise bzw. der bislang unbekannte Lenker des weißen Pkw solle sich bitte melden.

