Nach Unfall auf der A1 ließ Lenker gestohlenen Pkw zurück

Der Wagen mit italienischem Kennzeichen war am Montag gegen 16:50 Uhr auf der Westautobahn auf Höhe Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Der Mann am Steuer ergriff die Flucht. Der Pkw, der am Heck erheblich beschädigt war, wurde wenig später in gut eineinhalb Kilometern Entfernung gefunden. Der Lenker hatte sich mittlerweile aus dem Staub gemacht und gleich auch alle Dokumente mitgenommen.

Polizei bittet um Hinweise

Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug schon im November 2024 in Italien als gestohlen gemeldet worden. Das Kennzeichen war auf einen baugleichen Pkw zugelassen, jedoch nicht als gestohlen gemeldet. Die Exekutive stellte den Wagen sicher, die Ermittlungen laufen. Hinweise zum flüchtigen Lenker nimmt die Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen unter 059133/4173200 entgegen.

