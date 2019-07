Nach Traunsee-Vorbild fahren jetzt auch im Almtal Anruf-Sammeltaxis

Zwischen Almsee und Almspitz gibt es seit gestern fünf öffentliche Verkehrsverbindungen mehr. Allerdings handelt es sich nicht um Bus-, sondern um Taxi-Linien mit insgesamt 70 Haltestellen. Und die Autos fahren nicht nach einem starren Fahrplan, sondern zwischen 7 Uhr und 19 Uhr je nach Bedarf. Denn es handelt sich um Anruf-Sammeltaxis. Wer eine Stunde vor der geplanten Fahrt die Telefonnummer 050 / 422 1691 wählt, landet bei einer Dispositionszentrale in Attnang-Puchheim. Von dort aus wird das Taxi auf den Weg geschickt.

Günstige Fahrpreise

Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt sieben Euro, für Kurzstrecken (bis zu vier Stationen) nur drei Euro. Kinder und Jugendliche zahlen die Hälfte, Kinder bis zum Alter von sechs Jahren fahren gratis mit den Erwachsenen mit.

Die günstigen Preise sind deshalb möglich, weil Bund, Land, Gemeinden und der Tourismus zwei Drittel der Kosten übernehmen. "Der Anteil von Touristen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, wird von Jahr zu Jahr höher", sagt Tourismusdirektor Andreas Murray. "Derzeit sind es rund zwölf Prozent, doch 2030 sollen es bereits 20 Prozent sein. Diese Gäste brauchen auch vor Ort öffentliche Anbindungen zu den einzelnen Ausflugszielen."

Die fünf Ruftaxi-Linien sind aber auch an die bestehenden öffentlichen Verkehrslinien angebunden. Viele Haltestellen sind zugleich auch Bahn- und Busstationen.

Konzipiert und organisiert wurde das Traunstein-Taxi ehrenamtlich vom ehemaligen Gmundner Tourismusstadtrat Gerhard Meingast (ÖVP), der vor drei Jahren bereits das Traunsee-Taxi ins Leben rief. "In diesen drei Jahren haben die Sammeltaxis am Traunsee 12.500 Personen transportiert und dabei rund 50 Tonnen CO2 eingespart", so Meingast.

Die Bürgermeister am Traunsee und im Almtal unterstützen Meingasts Projekt und sind davon begeistert. "Der motorisierte Individualverkehr stößt an seine Grenzen", sagt Vorchdorfs Ortsoberhaupt Gunter Schimpl (ÖVP). "Wir können nicht noch mehr Straßen bauen, weil diese kein Problem lösen, sondern Probleme nur noch verursachen."

Die Initiatoren und Unterstützer im Almtal und am Traunsee möchten mit ihrem Anruf-Sammeltaxi-System aber auch ein Signal nach Linz senden. Sie fordern attraktivere Angebote für die Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel. "Dass Wien es schafft, für 365 Euro Jahresnetzkarten anzubieten, und dass in Oberösterreich das nicht geht, ist eigentlich ein Armutszeugnis", sagt Gerhard Meingast.

Telefonnummer des Traunstein-Taxis: 050 / 422 1691 (Merkhilfe: Der Traunsee liegt 422 Meter über dem Meer, und der Traunstein ist 1691 Meter hoch.

