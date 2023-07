Nach Sturz: 64-Jährige am Brunnkogel von Notarzthubschrauber gerettet

Eine 64-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land unternahm am Sonntag mit ihrem Gatten eine Bergtour vom Taferlklaussee zum Hochleckenhaus, weiter zum Brunnkogel und wieder retour. Beim Abstieg am markierten Wanderweg gegen 14:45 Uhr stolperte die Frau und kam dabei zu Sturz.

Sie erlitt eine stark blutende Kopfwunde sowie Abschürfungen am Knie. Nachkommende Bergsteiger leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Die Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 99" am Bergetau gerettet und in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl geflogen.

