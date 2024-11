Nach Streit mit Vater: 19-Jähriger beschädigte 8 Autos in Gmunden

Ein 19-Jähriger soll bei gleich acht in Gmunden geparkten Pkws vorsätzlich Fensterscheiben eingeschlagen haben. Der Fall ereignete sich bereits in der Nacht der 24. Oktober und konnte nun geklärt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach dürfte der junge Mann nach einem Streit mit seinem Vater derart in Rage gewesen sein, dass er sich mit der Notkurbel einer Garage an den abgestellten Fahrzeugen abreagierte. In seiner Einvernahme zeigte sich der Verdächtige geständig, er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

