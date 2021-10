Nach Stichwahl: Ohlsdorfs glückliche Gewinnerin und Ischls fairer Verlierer

Die Bürgermeister-Stichwahlen sind geschlagen. Im Bezirk Gmunden ging es am Sonntag um sechs zu vergebende Ämter als Gemeindeoberhaupt. Ein siebenter und letzter Urnengang ist noch ausständig, und zwar in Pinsdorf, wo nach dem Rückzug des FP-Kandidaten Jochen Wölger am kommenden Sonntag Jürgen Berchtaler (SP) zur Abstimmung ansteht. Die Wahlberechtigten können "Ja" oder "Nein" ankreuzen.