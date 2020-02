Nach Steinschlag bleibt Straße noch lange gesperrt

Wie die OÖN berichteten, musste in Ebensee die alte Bundesstraße für den Verkehr gesperrt werden, nachdem Felsbrocken auf die Fahrbahn gestürzt waren. Gestern gab Bürgermeister Markus Siller (SPÖ) bekannt, dass die Sperre noch einige Wochen aufrechtbleiben muss. Experten des Landes Oberösterreich und der Lawinen- und Wildbachverbauung sprachen sich nach einer Begutachtung dafür aus.

"Die ohnehin bereits unsichere Lage hat sich durch Sturmschäden noch verschärft", so Siller. "Bäume wurden entwurzelt, dadurch hat sich Gestein gelöst, das jetzt lose herumliegt und jederzeit herunterfallen kann." Laut Siller könne man derzeit keine Arbeiter in das Gefahrengebiet schicken. "Sobald es die Witterung zulässt, sollen jedoch Schutznetze montiert und Betonleitwände aufgestellt werden. Es herrscht Lebensgefahr, deshalb appellieren wir an die Bevölkerung, sich unbedingt an die Sperre zu halten", so der Ortschef. Für Anwohner wurde ein teilweises Verbot der Benutzung ihrer Häuser ausgesprochen.

