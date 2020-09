Nach Party: Müll im Maisfeld entsorgt

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck sammelte nach der Geburtstagsparty Müll in neun Plastiksäcke: Plastikflaschen, Plastikbecher, Aludosen, Speisereste, Sektflaschen, Pappkartonteller, Plastikbesteck und Papier. Am Nachhauseweg gaben ihm seine mitfahrenden Freunde den Ratschlag, er werde doch diesen Müll nicht mühsam im Altstoffsammelzentrum auseinander sortieren. Es sei doch viel einfacher den Müll in einem Maisfeld zu entsorgen. Diesen Tipp setzte er im Maisfeld eines Landwirtes in die Tat um.

Gerade noch rechtzeitig bemerkt

Durch Zufall entdeckte der 48-jährige Landwirt unmittelbar vor der Ernte die etwa zehn Meter innerhalb des Maisfeldes liegenden Müllsäcke und die zum Teil verstreuten Inhalte derselben. "Nach mühsamem langwierigem und ekelhaftem Durchsuchen des Mülls konnten Hinweise auf den Herkunftsort und den Verursacher gesichert und ermittelt werden", berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der 20-Jährige zeigte sich sofort geständig und holte sich den Müll zur fachgerechten Entsorgung ab. Er wurde wegen Übertretung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz angezeigt.

