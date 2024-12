Nach Nachtparkverbot am Attersee schafft Weyregg weiteren Platz für Tagesgäste

Die Sommersaison am Ostufer des Attersees endete für Tagesgäste unversöhnlich: Zunächst war bekannt geworden, dass auf der Wiese vor dem Weyregger Strandbad ab dem Jahr 2025 nur noch Dauerparker ihr Auto abstellen dürfen. Rund 200 Stellplätze für jene, die nur einen Ausflug und keinen Urlaub machen wollten, fielen ersatzlos weg. Und auch das angekündigte Nachtparkverbot, das Camper von den begehrten Flächen am See fernhalten sollte, ließ länger als geplant auf sich warten.