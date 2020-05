Nach heuriger Absage laufen schon die Vorbereitungen für Narzissenfest 2021

Heuer musste das Narzissenfest, Österreichs größtes Blumenfest, aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die OÖNachrichten berichteten. Im kommenden Jahr soll es nun zum 61. Mal stattfinden – konkret von 27. bis 30. Mai.

"Fürs nächste Jahr sind wir bereits fleißig am Planen", berichtet Narzissenfestobmann Rudolf Grill. Der Stadtkorso wird wie gewohnt in Bad Aussee stattfinden. Der beliebte Bootskorso wird beim Narzissenfest traditionell abwechselnd auf dem Grundlsee und dem Altausseer See abgehalten. Für 2020 wäre er in Altaussee geplant gewesen. "Diese jahrzehntelange Tradition behalten wir bei – daher schaukeln die Narzissenboote 2021 wieder auf dem Grundlsee", sagt der Obmann. "So bleiben wir uns treu und bieten unseren Gästen gewohnte Kontinuität beim Fest."

Auftakt für das Narzissenfest ist traditionell auch 2021 die feierliche Krönung der neuen Narzissenkönigin und der beiden Prinzessinnen. Neben den fantasievoll gesteckten Blütenfiguren spielen beim Fest Tracht, Tanz und Musik eine große Rolle. Mehr als 3000 Helfer sind auch im nächsten Jahr wieder mit Leidenschaft und Begeisterung dabei, um ihren Gästen ein prachtvolles Festerlebnis zu bieten. "Darauf freuen wir uns schon", sagt Grill.

Veranstalter des Ereignisses ist der Narzissenfestverein, der im Jahr 1983 zur Heimat- und Denkmalpflege im Ausseerland gegründet wurde. Seit Jänner 2019 ist Rudolf Grill Obmann des Vereins. Er und sämtliche Vereinsfunktionäre üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 3000 Menschen aus der Region beteiligen sich an den Arbeiten am Fest.

Durchschnittlich wird die Veranstaltung über mehrere Tage alljährlich von rund 25.000 Gästen besucht. Die Wertschöpfung für die Region Ausseerland-Salzkammergut liegt bei mehr als acht Millionen Euro.

Weitere Informationen unter: www.narzissenfest.at

