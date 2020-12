Nach Glöcklerlauf auch Ebenseer Fasching abgesagt

Die Corona-Pandemie macht bedauerlicherweise auch vor typischem Brauchtum nicht halt: Nach der vor wenigen Tagen verkündeten Absage des Ebenseer Glöcklerlaufes, der traditionsgemäß am 5. Jänner hätte stattfinden sollen, musste die Brauchtumshochburg Ebensee nun auch ihr besonderes und weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekanntes, beliebtestes Steckenpferd vom Veranstaltungskalender streichen: den Fasching. Glöcklerlauf und Fetzenzug, das immaterielle Kulturerbe der Salinengemeinde, muss somit im kommenden Jahr gleich doppelt die Segel streichen. Eigentlich undenkbar.

„Könnte man die Wut der Ebenseer auf das Coronavirus in eine Flasche packen, hätte man wohl Medikament und Impfstoff bereits gefunden“, drückt es ein Einheimischer in passender Weise aus. „Bei uns brodelt es, denn jetzt geht es ans Eingemachte – an unsere Ebenseer Nationalfeiertage!“

Vizebürgermeister Martin Derfler und Faschingspräsident Johannes Scheck haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, doch es blieb keine andere Wahl, nach dem Glöcklerlauf auch den Fasching abzusagen.

„Der Fasching, den wir bisher gekannt haben, wird es in der Form 2021 nicht geben“, erklärt Kulturreferent Martin Derfler (VP) mit großem Bedauern. Bei einer Videokonferenz mit dem Verein Ebenseer Fasching und den Ballveranstaltern habe man sich lange über die Vorgehensweise beraten. Dabei sei fixiert worden, dass die Faschingseröffnung, die Umzüge und sämtliche Bälle wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt werden müssten.

Für die faschingsverliebte Ebenseer Bevölkerung ein schwerer Schlag. Noch gibt sich aber der Vorstand des Vereins Ebenseer Fasching nicht gänzlich geschlagen und hofft: „Vielleicht ist es möglich, wenn sich die Situation weiter entspannt, kleinere Aktionen im Jänner oder Februar durchzuführen. Dabei stehen jedoch völlig selbstverständlich Sicherheit und Gesundheit der Ebenseer an erster Stelle.“

Vizebürgermeister Martin Derfler schlägt in diesselbe Kerbe: „Ganz werden wir uns den Fasching nicht nehmen lassen. Dafür sind die Ebenseer zu sehr mit der fünften Jahreszeit verbunden.“