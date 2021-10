Nach Einbruch in Regau sucht die Polizei Zeugen

Eine Gruppe von vier bis fünf Tätern dürfte am vergangenen Wochenende am Werk gewesen sein: Sie zwängten auf dem Flachdach des Werkstättengebäudes ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume.

Im Obergeschoss brachen sie Regale und Handkassen auf und entwendeten Bargeld. Im Erdgeschoss öffneten sie gewaltsam mehrere versperrte Büromöbel. In einem Nebenraum rissen sie einen Wandsafe aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, die Ermittlungen laufen noch, informierte die Polizei am Montagnachmittag. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Vöcklabruck unter der Telefonnummer 059133 4160 zu melden.